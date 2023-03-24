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"Крупнейший бой": Промоутер Джошуа высказался о готовности устроить поединок с Фьюри

Эдди Хирн не теряет надежды свести в ринге двух британских супертяжеловесов.
Сегодня, 21:10
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн в очередной раз вознамерился организовать бой своего подопечного против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing заявил о готовности начать работу над этим поединком в случае успеха его клиента в ближайшем бою против Джермейна Франклина.

"Если поединок Фьюри - Усик не состоится, то я хочу поговорить с Джорджем Уорреном. Дай бог, 1 апреля Джошуа пройдет Джермейна Франклина, и тогда я хочу сразу же перейти к бою Эй Джея против Тайсона Фьюри. Почему бы и нет?

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В финансовом плане он гораздо крупнее поединка Тайсона Фьюри с Александром Усиком. Это крупнейший бой в боксе с большим отрывом. Но сначала Джошуа должен выйти и сделать свою работу 1 апреля. Если у него получится, и бой Фьюри с Усиком не состоится, то я считаю, что нам следует заставить организаторов устроить этот поединок.

Порой все складывается так, что открывается дорога к боям, в которые вы никогда не верили. Возможно, это один из таких моментов", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее промоутер Энтони Джошуа оценил будущего соперника своего подопечного.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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