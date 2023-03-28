Джошуа прокомментировал срыв переговоров между Усиком и Фьюри

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа своеобразно прокмментировал срыв переговоров между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Британский боксер решил отшутиться, когда журналисты спросили его мнение о ситуации вокруг несостоявшегося боя, отметив, что видит в этом один позитивный момент.

"Есть один позитивный момент во всем этом. Я просто рад, что за срыв переговоров не досталось моему промоутеру Эдди Хирну. Просто ему всегда достается больше всех. Временами ему даже приходится отдуваться за переговоры, к которым он не имеет никакого отношения. Рад, что на этот раз его ни в чем не обвиняют", - сказал Джошуа.

Однако затем боксер отметил, что сегодня чемпионский титул - это лишняя головная боль и давление. Пояс должен гарантировать владельцу идеальную позицию, но в текущих реалиях проблем от него гораздо больше.

"Это только со стороны кажется, что легко быть чемпионом. Но взгляните на ситуацию с Усиком. Он чемпион, но у него нет ни даты, ни соперника. Я был последним, кто с ним дрался. И я выйду в ринг в субботу.

А ведь с момента нашего последнего боя он должен был уже провести не один, а целых два поединка. Чемпионский статус должен работать именно так - ты должен быть активным, постоянно востребованным. Но на самом деле это та еще головная боль", - считает Энтони.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров в супертяжелом весе.