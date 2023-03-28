iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа прокомментировал срыв переговоров между Усиком и Фьюри

Британец убежден, что титул чемпиона - лишняя головная боль.
Сегодня, 11:47
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа своеобразно прокмментировал срыв переговоров между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Британский боксер решил отшутиться, когда журналисты спросили его мнение о ситуации вокруг несостоявшегося боя, отметив, что видит в этом один позитивный момент.

"Есть один позитивный момент во всем этом. Я просто рад, что за срыв переговоров не досталось моему промоутеру Эдди Хирну. Просто ему всегда достается больше всех. Временами ему даже приходится отдуваться за переговоры, к которым он не имеет никакого отношения. Рад, что на этот раз его ни в чем не обвиняют", - сказал Джошуа.

Однако затем боксер отметил, что сегодня чемпионский титул - это лишняя головная боль и давление. Пояс должен гарантировать владельцу идеальную позицию, но в текущих реалиях проблем от него гораздо больше.

"Это только со стороны кажется, что легко быть чемпионом. Но взгляните на ситуацию с Усиком. Он чемпион, но у него нет ни даты, ни соперника. Я был последним, кто с ним дрался. И я выйду в ринг в субботу.

А ведь с момента нашего последнего боя он должен был уже провести не один, а целых два поединка. Чемпионский статус должен работать именно так - ты должен быть активным, постоянно востребованным. Но на самом деле это та еще головная боль", - считает Энтони.

Напомним, что ранее Энтони Джошуа назвал Усика одним из лучших боксеров в супертяжелом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Наслаждался бы возможностью сразиться": Джошуа оценил вероятность трилогии с Усиком "Наслаждался бы возможностью сразиться": Джошуа оценил вероятность трилогии с Усиком
Франклин озвучил амбициозную цель на бой с Джошуа Франклин озвучил амбициозную цель на бой с Джошуа
"Хочу драться с лучшими": Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Усиком "Хочу драться с лучшими": Уайлдер оценил возможность проведения поединка с Усиком
ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена
Помочь журналистам

Видео

Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024
Ирландия - Франция 0:1 видео гола и лучших моментов матча отбора ЧЕ-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа13:26
ПСЖ намерен побороться с МЮ за Осимхена
Бокс13:22
"Наслаждался бы возможностью сразиться": Джошуа оценил вероятность трилогии с Усиком
Киберспорт13:20
Отбор на Paris Major 2023: расписание, результаты и формат турнира
Формула 112:53
Макларен переманил специалистов по аэродинамике у топ-команд
Бокс12:50
Бокс: расписание боев
Бокс12:45
Франклин озвучил амбициозную цель на бой с Джошуа
НБА12:42
"Пропал человек": фанаты Денвера высмеяли Эмбиида, пропустившего дуэль с Йокичем
Европа12:24
Смит-Роу: Зинченко - одим из самых техничных игроков
Теннис12:11
"Не знаю, когда снова сыграю": Надаль оценил состояние своего здоровья
Бокс11:47
Джошуа прокомментировал срыв переговоров между Усиком и Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK