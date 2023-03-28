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"Это легко сделать": Промоутер Джошуа уверен, что сможет организовать бой с Фьюри

Эдди Хирн намерен снова попытаться устроить поединок против чемпиона WBC.
Сегодня, 13:58
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, выразил готовность в очередной раз начать работу над организацией боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По его словам, он уверен, что сможет легко договориться о проведении поединка с "Цыганским королем" в случае успеха своего подопечного в ближайшем противостоянии с Джермейном Франклином.

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"Я думаю, что этот бой легко сделать, но очевидно, сейчас мы полностью сосредоточены на поединке c Франклином. Все знают, что мы уже пытались подраться с Фьюри, но тогда не хватило времени, чтобы сделка была выгодна для всех. Так что я думаю, что дело во мне и промоутере Тайсона Фрэнке Уоррене. Не беспокойтесь, мы будем работать вместе.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Если в субботу Эй Джей сделает все правильно, то трудно представить больший бой для Джошуа. Назовите мне более крупный поединок для Тайсона Фьюри. Нет ничего даже близко, что можно было бы поставить рядом", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Отметим, ранее Джошуа заявил о готовности завершить карьеру, если проиграет бой против Франклина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн

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