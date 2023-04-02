Джошуа - Франклин: статистика ударов

В субботу, первого апреля, на арене О2 в Лондоне (Англия) состоялся поединок в супертяжелой весовой категории между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) и Джермейном Франклином (21-1, 14 KO).

Победу по итогам полного поединка единогласным решением судей одержал британец.

Статистический портал CompuBox подвел статистику ударов. За весь поединок Джошуа выбросил 376 ударов, из которых точными оказались 117 (31,1%). Франклин нанес 426 ударов, но точными оказались лишь 58 (13,6%).

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Франклин перебил Энтони по джебам и по силовым ударом, но в точности был лучше именно Джошуа. На счету американца 241 джем, из которых 21 точный (8,7%), а у британца - 57 точных при 225 попытках (25,35). Что касается по силовым, то у Джермейна 185 попыток и 37 точных (20%), а у Энтони - 151 попытка и 61 точный (39,7%).

Отметим, на ISPORT.ua доступно видео лучших моментов боя.