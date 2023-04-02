"Достойный бой, не особо зрелищный": Промоутер Джошуа оценил победу над Франклином

Эдди Хирн поделился мнением о возвращении в ринг своего подопечного.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, высказался по поводу успеха своего клиента в поединке с Джермейном Франклином.

Британский боксер вернулся в ринг после двух поражений от Александра Усика и одержал победу над американцем единогласным решением судей.

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"Это был достойный бой, не особо зрелищный. На Энтони было большое давления. Франклин дал серьезный бой, показал крепкий подбородок, его даже немного пошатнуло, были моменты выживания. Энтони мог быть более агрессивным, действовать жестче на ближней дистанции.

У Энтони было три разных тренера в последних трех поединках, поэтому ему нужна была эта победа. Он показал, что двигатель может работать 12 раундов. Теперь будем строить планы на лето", - сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Matchroom Boxing.

Отметим, также Эдди Хирн назвал потенциальных соперников Энтони Джошуа после победы над Джермейном Франклином.