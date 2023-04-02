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"Не думаю, что бой сорвался": Джошуа высказал мнение о поединке Усика с Фьюри

Британский боксер считает, что стороны все еще могут договориться.
Сегодня, 19:31
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями по поводу потенциального боя между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.

По мнению британского боксера, этот поединок еще не сорван окончательно и его соотечественник еще может подраться с украинцем за бесспорное чемпионство.

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"У Фьюри сложилась такая ситуация, что потенциально он может подраться с Усиком. Я не думаю, что этот бой сорвался. Да, есть обязательные претенденты, и они - кошмар.

Но в то же время бой за звание абсолютного чемпиона важнее обязательных защит. Поэтому все еще есть пространство для организации поединка за абсолюта", - сказал Джошуа в комментарии Boxing Social.

Ранее стало известно, когда все же может состояться бой Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Александр Усик

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