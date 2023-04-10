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"Ничего не решено": Промоутер отреагировал на заявление Джошуа о следующем бое

Эдди Хирн прокомментировал слова своего клиента о планах на этот год.
Сегодня, 10:25
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images
Эдди Хирн и Энтони Джошуа / Getty Images

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на слова своего подопечного по поводу следующего боя.

Несмотря на недавние заявления промоутера о ближайшем поединке в июле, британский боксер сообщил, что вернется в ринг только в декабре.

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Тем не менее представитель Джошуа успокоил фанатов, заявив, что пока ничего не решено.

"Всему свое время. Спокойно. Еще ничего не решено", - написал Хирн в Twitter.

Ранее Эдди Хирн назвал следующего потенциального соперника Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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