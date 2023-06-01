"Это неправда": Промоутер Джошуа высказался о предложении Фьюри по поводу боя

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, прокомментировал желание обладателя титула WBC Тайсона Фьюри устроить бой с его подопечным.

По его словам, они не получали никакого контракта, а только обсудили возможность проведения поединка с представителем "Цыганского короля". Кроме того, этот бой не вписывается в планы Эй Джея.

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"Нет, это неправда. Он не присылал нам контракт на бой. Джордж Уоррен прислал нам электронное письмо, в котором говорилось: "Мы хотим поговорить о бое в сентябре. Те же условия, что и в прошлый раз. У нас были позитивные разговоры. Что вы думаете?".

После этого я позвонил ему и сказал: "Послушайте, мы планируем бой в августе, а в декабре собираемся драться с Деонтеем Уайлдером". Так что очень трудно сейчас что-то говорить по этому поводу", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее также стала известна реакция Джошуа на предложение о бое с Фьюри.