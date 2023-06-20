"Находится на пике": Постол оценил своего следующего соперника

Бывший чемпион мира Виктор Постол высказался по поводу предстоящего поединка против Элвиса Родригеса.

По словам украинского боксера, он отлично знаком со своим следующем соперником.

"Мы с Элвисом давно знакомы, и уже однажды были разговоры о том, чтобы мы провели бой. Тогда он был младше, и, наверное, у его команды были сомнения, стоит ли организовывать такой поединок. К тому же мы тренировались у одного тренера, то есть очень хорошо друг друга знали. С тех пор прошло уже время, и, думаю, его команда решила, что теперь он готов разделить ринг со мной".

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Постол сообщил, что соперник сам предложил поединок.

"Они вышли на меня и предложили бой. Если честно, времени на размышления было немного. Я посоветовался со своей командой: с тренером и промоутером, и мы согласились на поединок. Да, мы с ним спарринговали, я помогал ему готовиться к боям, а он мне. Могу сказать, что Родригес это боксер с сильным ударом, и сейчас как раз находится на своем пике. Я думаю, у нас получится интересный поединок", - приводит слова украинца XSPORT.

Напомним, бой Постола с Родригесом пройдет 15 июля.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Шелестюк назвал имя желанного соперника.