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Бывший чемпион: Шелестюк назвал имя желанного соперника

Украинский боксер готов выйти в ринг с экс-чемпионом.
Сегодня, 17:36
Тарас Шелестюк / instagram.com/tarasshelestyuk
Тарас Шелестюк / instagram.com/tarasshelestyuk

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года Тарас Шелестюк высказался о своем следующем сопернике.

Боксер заявил, что готов разделить ринг с бывшим чемпионом мира по версии WBA Super кубинцем Йорденисом Угасом.

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"Это будет отличный бой! Давайте сделаем это. Тарас Шелестюк против Йордениса Угаса. Пошли", - написал Шелестюк в Twitter.

Напомним, последний поединок Тарас провел в марте прошлого года против венесуэльского проспекта Габриэля Маэстре, однако победитель не был выявлен - ничья.

Что касается Угаса, то в апреле 2022 года кубинец встретился с американцем Эрролом Спенсом-младшим и потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.

Ранее сообщалось, что Шелестюк заявил о готовности сменить весовую категорию.


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