Бывший чемпион: Шелестюк назвал имя желанного соперника
Бронзовый призер Олимпиады 2012 года Тарас Шелестюк высказался о своем следующем сопернике.
Боксер заявил, что готов разделить ринг с бывшим чемпионом мира по версии WBA Super кубинцем Йорденисом Угасом.
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"Это будет отличный бой! Давайте сделаем это. Тарас Шелестюк против Йордениса Угаса. Пошли", - написал Шелестюк в Twitter.
It will be a great fight!— Taras Shelestyuk🇺🇦🇺🇸 (@TarasShelestyuk) June 19, 2023
Let’s make it happen@TarasShelestyuk 🇺🇦
vs @YordenisUgas 🇨🇺
Let’s go@SampsonBoxing @premierboxing @ShowtimeBoxing @SHOsports #ShelestyukUgas
Напомним, последний поединок Тарас провел в марте прошлого года против венесуэльского проспекта Габриэля Маэстре, однако победитель не был выявлен - ничья.
Что касается Угаса, то в апреле 2022 года кубинец встретился с американцем Эрролом Спенсом-младшим и потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.
Ранее сообщалось, что Шелестюк заявил о готовности сменить весовую категорию.