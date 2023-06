Бывший чемпион: Шелестюк назвал имя желанного соперника

It will be a great fight! Let’s make it happen @TarasShelestyuk 🇺🇦 vs @YordenisUgas 🇨🇺 Let’s go @SampsonBoxing @premierboxing @ShowtimeBoxing @SHOsports #ShelestyukUgas

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...