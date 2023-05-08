Шелестюк заявил о готовности сменить весовую категорию

Представитель полусреднего веса Тарас Шелестюк сообщил, что в случае необходимости будет готов сменить весовую категорию.

Об этом украинский боксер написал в своем Twitter.

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"Я уверен, что мой следующий бой будет на DAZN Boxing. Если я не могу проводить большие поединки в полусреднем весе, я спущусь в первый полусредний дивизион, там становится интересно. Или поднимусь в первый средний вес, будет интересно победить больших ребят", - написал Шелестюк.

Напомним, что свой последний бой Шелестюк провел в марте 2022 года, завершив вничью противостояние с венесуэльцем Габриэлем Маэстре.

Ранее сообщалось, что Тарас Шелестюк предложил тренировку Минаю после массовой драки с россиянами.