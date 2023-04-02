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Шелестюк намекнул на своего следующего оппонента

Судя по всему, украинец договорился о титульном поединке.
Сегодня, 15:29
Тарас Шелестюк / https://www.instagram.com/tarasshelestyuk/
Тарас Шелестюк / https://www.instagram.com/tarasshelestyuk/

Украинский непобежденный боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) в ближайшем будущем вновь выйдет на ринг.

В своих социальных сетях 37-летний боец оставил недвусмысленное сообщение своим фанатам.

Согласно написанному, уже  в июне он сразится с литовцем Эймантасом Станионисом за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.

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Стоит отметить, что год назад Станионис отобрал данный титул у россиянина Раджаба Бутаева, победив того раздельным решением судей. Как и Шелестюк, на данный момент Эймантас идет без поражений в своей профессиональной карьере (14-0, 9 КО).

Напомним, что последний бой Тараса Шелестюка состоялся 11 марта 2022 года. Тогда украинец встретился с венесуэльцем Габриэлем Маэстре. Их бой завершился вничью (97-93, 95-95, 94-96).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Тарас Шелестюк

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