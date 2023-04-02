Хирн сделал смелый прогноз на бой Хэйни - Ломаченко

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о поединке чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам функционера, непобежденный американец легко расправится со спортсменом, у которого украинский паспорт.

"Хэйни победит. Я думаю, что он заберет каждый раунд".

Хирн отметил перспективы американского боксера.

"Сейчас Девин Хэйни стоит больших денег, и это заслуженно. Он потрясающий боец. Я думаю, что поединок с Ломаченко - это отличный бой для него. Но я также чувствую, что достаточно быстро после этого боя он поднимется в первый полусредний вес. И там для него есть отличные поединки. Кажется, все поднимаются в первый полусредний дивизион", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на титульный бой.