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Хирн сделал смелый прогноз на бой Хэйни - Ломаченко

Промоутер предсказывает легкую победу американцу.
Сегодня, 11:34
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился мнением о поединке чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни и Василия Ломаченко.

По словам функционера, непобежденный американец легко расправится со спортсменом, у которого украинский паспорт.

"Хэйни победит. Я думаю, что он заберет каждый раунд".

Хирн отметил перспективы американского боксера.

"Сейчас Девин Хэйни стоит больших денег, и это заслуженно. Он потрясающий боец. Я думаю, что поединок с Ломаченко - это отличный бой для него. Но я также чувствую, что достаточно быстро после этого боя он поднимется в первый полусредний вес. И там для него есть отличные поединки. Кажется, все поднимаются в первый полусредний дивизион", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что стартовала продажа билетов на титульный бой.


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