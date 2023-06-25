"Он получил контракт": Промоутер Джошуа ждет ответа Уайта по поводу реванша

Британский экс-чемпион может во второй раз встретиться в ринге с соотечественником.

Эдди Хирн, представляющий интересы бывшего чемпиона в супертяжелом весе Энтони Джошуа, сообщил, что реванш между его клиентом и Диллианом Уайтом все же может состояться.

По словам промоутера, соперник уже получил контракт на бой и теперь они ожидают его ответа в ближайшее время.

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"Он получил контракт. Безусловно, я не жду, что Уайт даст ответ сегодня, хотя это было бы приятно. Но его команда должна изучить контракт и ответить в течение 24-48 часов.

У нас есть два бойца, которые готовы драться. Мы бы хотели, чтобы соперником Джошуа стал Диллиан. Я в этом сомневаюсь, но если они хотят боя, то он состоится", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Напомним, что боксеры встречались в ринге в декабре 2015 года. Тогда Джошуа одержал победу нокаутом в седьмом раунде, а для Уайта то поражение стало первым в профессиональной карьере.

Ранее Эдди Хирн также сообщил, кто может стать соперником Энтони Джошуа, если бой с Диллианом Уайтом не состоится.