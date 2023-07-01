Промоутер Джошуа установил Уайту дедлайн для подписания контракта на реванш

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров с Диллианом Уайтом по поводку организации реванша.

По словам представителя Эй Джея, потенциальный соперник имеет на руках контракт на бой и должен подписать его не позже субботы, 1 июля.

Читай также: "Я этого не хочу": Уайта не устроил контракт на бой с Джошуа

"Энтони сказал, что его не волнует пункт о бое-реванше и он хочет драться с Диллианом. Никаких оправданий, вот контракт, просто распишись.

Контракт у них. Если он не будет подписан до субботы, мы пойдем к другому сопернику", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Джошуа пошел на уступки, которые помогут устроить реванш с Уайтом.