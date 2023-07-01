iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Джошуа установил Уайту дедлайн для подписания контракта на реванш

Представитель Эй Джея поставил условие потенциальному сопернику.
Сегодня, 13:52
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров с Диллианом Уайтом по поводку организации реванша.

По словам представителя Эй Джея, потенциальный соперник имеет на руках контракт на бой и должен подписать его не позже субботы, 1 июля.

Читай также: "Я этого не хочу": Уайта не устроил контракт на бой с Джошуа

"Энтони сказал, что его не волнует пункт о бое-реванше и он хочет драться с Диллианом. Никаких оправданий, вот контракт, просто распишись.

Контракт у них. Если он не будет подписан до субботы, мы пойдем к другому сопернику", - приводит слова Хирна Boxing Social.

Ранее сообщалось, что Джошуа пошел на уступки, которые помогут устроить реванш с Уайтом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн Диллиан Уайт

Статьи по теме

Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Уайлдером Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Уайлдером
Джошуа пошел на уступки, которые помогут устроить реванш с Уайтом Джошуа пошел на уступки, которые помогут устроить реванш с Уайтом
"Я этого не хочу": Уайта не устроил контракт на бой с Джошуа "Я этого не хочу": Уайта не устроил контракт на бой с Джошуа
"Я был су**й": Экс-тренер Динамо рассказал о курьезной ситуации, в которую он попал на Кипре "Я был су**й": Экс-тренер Динамо рассказал о курьезной ситуации, в которую он попал на Кипре
Помочь журналистам

Видео

Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21
Украина - Хорватия 2:0 Видео голов и лучших моментов матча Евро-2023 U-21

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась на шесть позиций
просмотров
Медальный зачет Европейских игр 2023: Италия все еще первая, Украина держится на третьей строчке
просмотров
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
просмотров

Последние новости

Европа15:27
"Я был су**й": Экс-тренер Динамо рассказал о курьезной ситуации, в которую он попал на Кипре
Европа15:22
Защитник Баварии изъявил желание перейти в Реал
Олимпийские виды15:00
Текбол на Европейских играх: украинцы сыграют на групповом этапе мужского командного турнира
Европа14:59
Челси усилился португальським талантом
Олимпийские виды14:48
Кикбоксер Мельник стал призером Европейских игр-2023
Олимпийские виды14:33
Пляжный футбол на Европейских играх: женская сборная Украины сыграет в финале, мужская победила в матче за седьмое место
Олимпийские виды14:22
Кикбоксинг на Европейских играх: Мельник стал бронзовым призером, уступив в полуфинале
Украина14:17
Шахтер установил ценник на Трубина
Формула 114:15
Гран-при Австрии: Ферстаппен выиграл квалификацию спринта
Олимпийские виды13:55
Пулевая стрельба на Европейских играх: украинцы уступили в борьбе за бронзу командного турнира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK