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Уайт подписал контракт на реванш с Джошуа

Противостояние двух британских боксеров становится все реальнее.
Сегодня, 17:00
Диллиан Уайт / Getty Images
Диллиан Уайт / Getty Images

Диллиан Уайт подписал и вернул запрошенное соглашение о реванше с Энтони Джошуа, сообщает Sky Sports. Вскоре может состояться официальное объявление о поединке.

Ранее на этой неделе Джошуа убрал из контракта пункт о матче-реванше в свою пользу, устранив значительное препятствие. Теперь переговоры кажутся завершенными в преддверии запланированного боя в Лондоне на арене O2 12 августа.

Ранее Уайт высказал недовольство тем, что Джошуа в последний момент захотел включить пункт о реванше в свою пользу. Это значительно усложнило переговоры между сторонами после того, как Диллиан согласился на первоначальные условия.

Джошуа связан с потенциальным боем против Деонтея Уайлдера, который, как ожидается, состоится на Ближнем Востоке в конце этого года.

Если Уайт победит Джошуа, он сам будет искать подобный бой. Так что пункт о матче-реванше мог стать главным камнем преткновения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Диллиан Уайт

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