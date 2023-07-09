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Атлас: Джошуа больше никогда не вел себя так, как в бою с Кличко

Аналитик объяснил причины спада британского боксера.
Вчера, 22:21
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Известный тренер и аналитик Тедди Атлас рассказал в чем причине сильного спада Энтони Джошуа.

По словам Атласа, все изменилось после боя против Владимира Кличко, после которого Джошуа стал вести себя иначе. В бою с Руисом Энтони уже не казался настоящим чемпионом, потому что он утратил жажду побед.

"Но что я вынес из того боя, так это то, что Джошуа больше никогда не вел себя так же, как раньше. Он больше не проявлял чемпионского характера и не вставал с канваса. В бою с Руисом все смотрели на физические данные, но он не вел себя так, как вел себя против Кличко. Я объясню это очень просто – он слишком богат.

Когда он выступал против Кличко, это значило все, у него не было такого большого банковского счета, как сейчас, и это было на глазах у его болельщиков. Ему не нужно было вставать с пола против Руиса, его банковский счет был заоблачным, так что он был в безопасности. В боксе никогда нельзя быть в безопасности", – цитирует Атласа Boxing-social.

Ранее, напомним, Василий Ломаченко отклонил вызов Шакура Стивенсона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа

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