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"Есть много завистников": Отец Фьюри резко ответил на критику по поводу боя с Нганну

Джон Фьюри попытался объяснить целесообразность поединка с экс-чемпионом UFC.
Сегодня, 11:23
Тайсон и Джон Фьюри / Getty Images
Тайсон и Джон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался по поводу будущей встречи в ринге своего сына с бывшим чемпионом UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсисом Нганну.

По мнению Фьюри-старшего, его сын не заслуживает критики в свой адрес за этот бой, а поединок к тому же обещает быть финансово успешным.

"Тайсон побил всех, он лучший в мире. Я думаю, люди просто злятся, поскольку есть много завистников. В первую очередь это зависть, ведь любой человек с мозгами понимает, что это хороший деловой шаг, хороший чек. В любой случае я считаю, что люди, которые дают комментарии, неактуальны. Я понимаю фанатов, но что мы можем сделать? Что может сделать Тайсон? Никто не хочет с ним драться.

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Эта возможность подвернулась сама. Тайсон ухватился за нее обеими руками - почему бы и нет? Сейчас только великая страна Саудовская Аравия устраивает такие бои, потому что все остальные все только рушат. Остальной мир вообще не может соперничать с Саудовской Аравией. Так что люди, которые сегодня комментируют этот бой, ничего на самом деле не понимают.

Мохаммед Али делал то же самое, когда был линейным чемпионом. Что Тайсон делает не так? Он не может получить бой, у него нет обязательных претендентов. Что ему делать? Сидеть сложа руки и развлекать толпу?" - приводит слова Джона Фьюри Express.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее стало известно, лишат ли Фьюри чемпионского пояса за бой с Нганну.

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