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Кроуфорд оценил бойцовские качества Спенса

Американец выделил сильные и слабые стороны звездного американца.
Сегодня, 10:22
Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд / SHOWTIME SPORTS
Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд / SHOWTIME SPORTS

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфрд высказался по поводу Эррола Спенса.

По словам американца, его соотечественник простой в плане бойцовских способностях.

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"Он простой. Помните одно из последних интервью Спенса, когда он сказал, что очень хорош в основах. Все это дерьмо можно разбить на части. После первого раунда он стал очень медленным.

У него есть воля и решимость, но проблемы начинаются, когда вы идете ему наперекосяк и наносите удары, он становится медленным. Зато его контрудары были очень быстрыми. В целом, он был достаточно прост в своих действиях", - цитирует Кроуфорда Boxing News 24.

Напомним, Теренс и Эррол провели поединок 29-го июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Победу техническим нокаутом в девятом раунде одержал Кроуфорд. На нашем сайте доступно видео нокаута.

Ранее сообщалось, что Кроуфорд отреагировал на условия Спенса по поводу их реванша.


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