Стал известен следующий соперник Далакяна

Украинский боксер выйдет в ринг с представителем Японии.

Чемпион мира по версии WBA в легчайшем весе Артем Далкян вскоре вернется на ринг.

Как сообщает Boxing Scene, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона провести очередную обязательную защиту своего титула.

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Украинский боксер выйдет в ринг с японцем Сеиго Акуи. Командами дано 30 дней, чтобы они договорились о проведении боя. Если стороны не смогут договориться до 3-го сентября, то будут назначены промоутерские торги.

Напомним, в январе текущего года Далакян провел обязательную защиту титула, победив представителя Коста-Рики Давида Хименеса.

Ранее сообщалось, что Стивенсон оригинально обратился к Ломаченко по поводу боя.

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