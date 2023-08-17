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Промоутер рассказал, когда Джошуа планирует завершить карьеру

Эдди Хирн считает, что у его клиента осталось впереди не так уж и много боев.
Сегодня, 20:05
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, поделился планами своего клиента на будущее.

По словам представителя 33-летнего британского боксера, его подопечный собирается выходить в ринг еще на протяжении около двух лет.

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"Джошуа сказал, что не видит себя в боксе еще три-четыре года. У него осталось два года, возможно, четыре боя.

Поэтому на данном этапе действительно ли его должно волновать, что говорят люди? Я имею в виду, что он беспокоился об этом на протяжении всей своей карьеры, он всем все отдал. Он играл в идеальную игру, был идеальным послом бокса, пытался стать невероятным спикером и достоянием британского бокса", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Ранее менеджер Деонтея Уайлдера оценил шансы на организацию боя с Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн

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