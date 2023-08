Баффер будет работать на бою Усик - Дюбуа

On board flight and about to depart L.A. for Wroclaw Poland for Saturday’s Usyk vs DuBois Heavyweight championship fight. #LetsGetReadyToRumble ® ⁦ @ESPNPlus ⁩ in USA ⁦ @Queensberry ⁩ TNT SPORTS PPV in UK @usykaa ⁦ @KlimasBoxing ⁩ pic.twitter.com/ty9Iz7Wa4w

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...