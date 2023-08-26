Реванш за Олимпиаду: прогноз и анонс на бой Беринчик - Йигит

ISPORT рассказывает о поединке, который должен разогреть публику перед дуэлью Усик - Дюбуа.

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (17-0, 9 KO) проведет свою защиту пояса в поединке с представителем Швеции Энтони Йигитом (26-3-1, 10 KO).

Наш спортсмен во второй раз окажется в ринге с Энтони – ранее боксировали на Олимпийских играх. Тогда украинец победил соперника. Сейчас же швед намерен остановить Беринчика на пути к чемпионскому поясу.

ISPORT рассказывает главное о предстоящем поединке боксеров.

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Очный поединок

Беринчик и Йигита провели свой первый бой в 2012 году на Олимпиаде, которая проходила в Лондоне. Боксеры встретились на первом этапе соревнования.

Украинец и швед показали яркое выступление, нанося серьезные удары. В красочном противостоянии лучшим оказался Беринчик. Судьи отдали ему победу – 24:23.

Последние бои

Профессиональную карьеру украинец начал в 2015 году, а последний поединок провел в декабре прошлого года.

Этот путь насчитывает 17 поединков, на протяжении которых Денис является непобедимым.

Последним оппонентом Беринчика был Иван Менди из Франции. Украинец с небольшими трудностями одолел соперника единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU. В последствии он отказался от пояса, ведь ему пытались навязать бой с 46-летним итальянцем.

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Энтони Йигит в профессионалах с 2013 года, но выигрывал лишь титул чемпиона Европы по версии EBU в 2017 году. На следующий год он принял участие во Всемирной боксерской суперсерии в первом полусреднем весе, где проиграл в четвертьфинале.

Свой последний бой Энтони провел в мае текущего года. Он победил Джейсона Куинна в четырехраундом противостоянии. До этого же Йигит проиграл Кейшону Дэвису, который стремится стать одним из лучших в дивизионе.

Слова боксеров

Денис Беринчик

26 августа меня ждет бой с опытной и известной широкой боксерской общественности соперником, боксировавшим с мировыми проспектами. Мы уже встречались в олимпийском ринге, и я знаю, что он настоящий воин. У нас будет настоящая заруба.

Энтони Йигит

Теперь официально. 26 августа во Вроцлаве я выйду в ринг в титульном поединке против своего бывшего олимпийского соперника, непобедимого Дениса Беринчика. Теперь пора показать миру, что я вернулся.

Прогноз

Украинский боксер значительный фаворит титульного поединка. На его стороне скорость, динамичность, но и швед готов будет ответить. Йигит также не против действовать открыто, смело, пускай где-то и риском. Именно такой бой нужен для разогрева перед встречей Усика и Дюбуа.

Что касается победителя боя Беринчик и Йигит, то тут фаворит Денис. Букмекеры и аналитики предсказывают ему досрочную победу, так что и мы не будем отрицать, что украинец просто лучший боксер.

Прогноз: досрочная победа Беринчика.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.