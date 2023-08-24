Мастерство vs шанс панчера: прогнозы спортсменов и экспертов на бой Усик - Дюбуа

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) в своем ближайшем бою проведет защиту поясов против обязательного претендента, регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа (19-1, 18 КО).

Поединок украинца и британца станет главным событием вечера бокса, который состоится 26 августа на Tarczyński Arena в польском Вроцлаве.

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ISPORT.ua предлагает вспомнить, что говорили в боксерском мире по поводу боя Усик - Дюбуа.

Александр Красюк, промоутер чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика:

"Я не предсказатель. Я даже не буду говорить о своих предчувствиях. Я говорю как эксперт бокса. Усик просто нокаутирует этого парня. Ты можешь пропустить удар от своей девушки и упасть, ты никогда не можешь подготовиться к удару. Но разница в том, что Усик готовится к чему угодно. Поэтому я считаю, что Дюбуа будет благодарен Усику за весь тот опыт, который он получит в их бою".

Эдди Хирн, известный британский промоутер:

"Хороший бой. Это отличный шанс для Даниэля. Я не думаю, что Дюбуа выиграет хотя бы раунд, но он большой панчер. Мы знаем, что Усика можно потрясти. У Дюбуа есть шансы. Я не знаю. Я не думаю, что Дюбуа победит, но он может выиграть. Я бы хотел увидеть, как он это сделает".

Фрэнк Уоррен, промоутер регулярного чемпиона по версии WBA Даниэля Дюбуа:

"После боя результат будет результатом. Все же я думаю, что у Дюбуа есть отличный шанс. Он молод и силен. Это его момент. Я знаю, если он поймает своего соперника, то Усик даже не поймет, откуда ему прилетело. Вопрос в том, сможет ли Усик справиться с этой силой?".

Карл Фроч, бывший чемпион мира:

"Я могу представить, что Усик нарвется на лаки-панч от Дюбуа и проиграет. Но это сверхтяжелый вес, гонка двух лошадей".

Джо Джойс, бывший временный чемпион в супертяжелом весе:

"Дюбуа обладает мощным ударом, у него есть шанс панчера. Вопрос в том, сможет ли Даниэль его донести. Если ты не можешь приложиться перчаткой к Усику, то тебя ждет тяжелый и грустный вечер. Впрочем, я не знаю. Даниэль молод".

Дон Чарльз, тренер Даниэля Дюбуа:

"Я буду высокомерным. Если Дюбуа успешно нанесет ему удар, Усик этого не переживет. Чтобы победить, нужно оказывать давление на Усика так же, как это делал Дерек Чисора. Вы не можете боксировать с Усиком. Вы должны бороться с ним. Нужно заставить его чувствовать себя некомфортно. Усик - умелый боец. Вы не можете дать ему пространства, иначе он сделает свою работу. Нужно вывести его из зоны комфорта и сломать.

У Джошуа был шанс против Усика, но он не воспользовался им, так как не шел вперед и не доверял своей защите. Если бы Дюбуа поставил его в такое положение, то довел бы дело до конца. Усик был бы обречен. Процент нокаутов у Дюбуа говорит сам за себя. Когда Даниэль чувствует запах крови, то идет до конца".

Эгис Климас, менеджер Александра Усика:

"Я не наблюдаю за карьерой Дюбуа, не слежу, кто его тренирует, с кем он спит, куда ходит есть. Мне все равно. Я не думаю, что то, кто будет тренировать Дюбуа, сыграет какую-то роль в бою с Усиком. Он может работать с лучшим тренером в мире, но на самом деле это не суть важно. Скорее всего, Александр досрочно победит его в поздних раундах"

Энтони Джошуа, дважды битый Усиком экс-чемпион в супертяжелом весе:

"Я очень уважаю Усика, мне он очень нравится. Я знаю, как тяжело работает этот парень. Его успех пришел не через удачу, а благодаря упорному труду. Но будет приятно увидеть победу Дюбуа. Если Усик пропустит мощный удар, все может закончиться. Это супертяжелый вес, здесь вы имеете дело с серьезными, тяжелыми ударами, и поэтому я даю Дюбуа шанс панчера".

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера:

"Усик победит. На мой взгляд, у Дюбуа нет опыта, нет правильного настроя. Он мыслит не настолько широко, чтобы соперничать с Усиком. Теперь что касается силы и мощи. Обладает ли большой парень силой? Да, но если убрать ее, то будет легко поставить на Усика".

Джеральд Вашингтон, американский супертяжеловес, спарринг-партнер Усика и Дюбуа:

"Победит тот, в кого сложнее попасть. Дело не в том, кто сильнее бьет. В этой весовой категории все парни большие и сильные. Каждый может сильно ударить. Усик получит в этом бою все, что ему нужно. Я вижу, как он добивается своего. Думаю, что будет поздняя остановка".

Хьюи Фьюри, британский супертяжеловес, двоюродный брат Тайсона Фьюри:

"Усик - очень хороший боец, но никогда нельзя недооценивать мощь Даниэля Дюбуа, потому что у него всегда будет шанс панчера. Я верю, что Дюбуа выйдет на ринг, рассчитывая на мощный удар. Поэтому нельзя его недооценивать. Он крупнее, поэтому может уложить Усика".

Диллиан Уайт, бывший претендент на титул в супертяжелом весе:

"У Дюбуа есть ударная мощь, у него тяжелые руки. Он агрессивный, но Усик - хороший боец. Однако ты всегда должен давать шанс панчеру. Если Дюбуа поймает Усика, то еще непонятно, что произойдет. Похоже, что Усик очень хорошо справляется, когда пропускает мощные удары. У него отличное самообладание. Так что я не знаю. Но думаю, что у Дюбуа есть шансы".

Александр Гвоздик, бывший чемпион мира в полутяжелом весе:

"В этом бою я не вижу большой интриги. Она может появиться лишь в одном случае, если Дюбуа удастся донести силовой удар. Это его единственный шанс. Усик - однозначный фаворит. Габаритные боксеры еще могут доставить проблемы Саше, но Дюбуа с ним практически одного роста. И навязать Усику грубый прессинг британцу вряд ли удастся. Вполне возможно, что в этом бою мы увидим нокаут. У Саши нет сокрушительной мощи супертяжа, но есть четкость и резкость. Он может ударить неожиданно".

Шейн МакГиган, бывший тренер Дюбуа:

"Дюбуа обладает более тяжелым ударом, чем Джошуа. Как по мне, он более бесстрашный, но больше пропускает. Он не такой техничный, его бокс и близко не на таком уровне. Однако у него стопроцентно есть шанс панчера. Он адски опасен в первых четырех-пяти раундах. Как только Усик начнет входить в свой ритм, если он не пропустит в первых трех-четырех раундах, то однозначно нужно ставить на победу Александра. Дюбуа - феноменальный панчер. Но ему нужно донести удар - вот в чем дело".

Джонни Нельсон, бывший чемпион мира в первом тяжелом весе:

"Я бы хотел дать Дюбуа огромные шансы, ведь всегда поддерживаю британцев, но в реальности все не так. Усик сломает его сердце, сломает его самого. У Дюбуа есть шанс панчера. Может, это звучит неприятно для его фанатов, семьи и окружения, и Дюбуа хороший боец, но в его броне есть брешь, которую Усик раскроет и воспользуется ею. Он слишком умный, чтобы отпустить Дюбуа с крючка. У Дюбуа есть шанс панчера, и на этом все".

Филип Хргович, обязательный претендент по линии IBF в супертяжелом весе:

"Усик - большой фаворит в этом поединке. Я даю ему большое преимущество. Дюбуа - крупный парень, хороший панчер, и в боксе может произойти все что угодно. Я даю ему шанс панчера. Я не даю Дюбуа шансов перебоксировать Усика. Я думаю, что он окажется слишком медленным. Усику нужно быть осторожным и держаться подальше от правой руки. Думаю, что это будет достаточно легкая работа для Александра".

Дэвид Хэй, бывший чемпион мира в двух дивизионах:

"Дюбуа не показал в своих боях ничего такого, чтобы предположить, что он может победить Усика. Усик хорошо себя зарекомендовал. Против такого большого и сильного панчера, как Энтони Джошуа, он показал, что может справиться с проблемами. Дюбуа молод и свеж. Все возможно, поэтому никогда не сбрасывайте со счетов молодого человека. Но ему нужно сделать то, чего он никогда не делал раньше, показать против левши то, чего он никогда не демонстрировал. Дюбуа необходимо сделать что-то очень особенное".

Сергей Деревянченко, бывший претендент на титул в среднем весе:

"У меня, как и у всех, Усик - фаворит в этом поединке. Он должен пройти Дюбуа без проблем. Александр - профессионал своего дела, уверен, он покажет хороший бокс. Усик - абсолютный фаворит в этом бою. Дюбуа не справится с его техническими и тактическими навыками. Не буду оригинальным, если добавлю, что это супертяжелый вес, и надо быть внимательным, но, уверен, Александр это и сам знает. Шанс на победу Дюбуа - это только нокаут? Да, только так. Он гораздо ниже классом, чем Усик".

Джордж Гроувз, экс-чемпион мира во втором среднем весе:

"У Дюбуа есть шанс панчера. Но ему нужно попасть по Усику, и я не представляю, как он может это сделать. Усик - самый мастеровитый боец в супертяжелом весе. Я думаю, что Дюбуа нужно всему этому научиться".

Отто Валлин, шведский представитель супертяжелого дивизиона:

"Я думаю, что у Дюбуа всегда есть шансы, потому что он мощный панчер. Дюбуа - сильный парень. Усик отлично смотрелся в боях с Джошуа, но он не выглядел так здорово в поединках с Дереком Чисорой и Чаззом Уизерспуном. Посмотрим, что произойдет. Главное - стили. Безусловно, Усик будет большим фаворитом, но я считаю, что никого нельзя сбрасывать со счетов. Особенно такого мощного панчера, как Дюбуа".

Таким образом, перед боем у большинства не возникает особых сомнений в том, кто выйдет победителем из будущего противостояния. В целом эксперты и спортсмены сходятся во мнении и признают, что очевидным фаворитом поединка является Усик, который должен если не легко, то уверенно сохранить свои титулы.

Украинский чемпион может рассчитывать на победу, полагаясь на свои более высокого уровня боксерские навыки, опыт и мастерство. Даже в лагере соперника признают, что переиграть Усика в ринге практически невозможно. Опасно пытаться его перебоксировать, а нужно только постоянное давление и навязывание борьбы.

Что же касается Дюбуа, то в своих мнениях все также практически единодушны. Чтобы добиться успеха, ему нужно рассчитывать только на свой нокаутирующий удар, который еще нужно донести. Промоутер британца не уставал уверенно грозить Усику досрочным поражением, но украинец относился к этому спокойно, считая заявления ничем другим, как обязанностью подбодрить своего подопечного. По мнению большинства, лаки-панч - безоговорочно единственный шанс на победу для Дюбуа как для боксера ниже классом по мастерству.

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя Усик - Дюбуа.

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