Бывший чемпион мира: Дюбуа сдался в бою с Усиком

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о поражении Даниэля Дюбуа в бою против Александра Усика за звание чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелой категории.

По словам опытного спортсмена, его соотечественник сдался в девятом раунде.

Читай также: Усик признался, смог ли бы он продолжить бой с Дюбуа, если бы рефери отсчитал нокдаун

"Даниэль вышел на девятый раунд и пропустил удар, который выглядел как джеб. Однако это был мощный панч, а не просто джеб. Усик сделал шаг вперед и нанес очень сильный, похожий на движение шомполом, удар правой рукой.

Даниэль был потрясен. Его ноги подкосились, он споткнулся и нашел себя на полу. А теперь я читаю комментарии, что Дюбуа отказался продолжать борьбу. Дюбуа, скорее всего, решил поберечь свое здоровье для будущих боев. Он, вероятно, знал, что его избивают, что ему не выиграть этот поединок, что он устал и что Усик - очень сильный финишер", - сказал Фроч на своем YouTube-канале.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

Ранее стал известен следующий соперник Усика, если Фьюри откажется.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!