"Я бы не поставил свой дом": Беллью сделал прогноз на бой Усик - Уайлдер
Авторитетный британский боксер Тони Беллью поделился мнением о потенциальном поединке объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика и Деонтея Уайлдера.
По словам Беллью заявил, украинский боксер был бы фаворитом, но американец может все решить за один раунд.
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"Усик будет выигрывать каждую секунду каждого раунда, если Уайлдер не попадет.
Я склоняюсь в сторону Усика, но я бы не поставил на него свой дом! Никогда нельзя ставить все против Уайлдера! Он сильнейший одноударный панчер этой эпохи. Будет интересно посмотреть, что произойдет, когда он поймает Усика", - написал Беллью в Twitter.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.
Ранее стал известен следующий соперник Усика, если Фьюри откажется.
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