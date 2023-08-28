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"Я бы не поставил свой дом": Беллью сделал прогноз на бой Усик - Уайлдер

Британец отметил особенность данного противостояния.
Сегодня, 14:50
Тони Беллью / Getty Images
Тони Беллью / Getty Images

Авторитетный британский боксер Тони Беллью поделился мнением о потенциальном поединке объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика и Деонтея Уайлдера.

По словам Беллью заявил, украинский боксер был бы фаворитом, но американец может все решить за один раунд.

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"Усик будет выигрывать каждую секунду каждого раунда, если Уайлдер не попадет. 

Я склоняюсь в сторону Усика, но я бы не поставил на него свой дом! Никогда нельзя ставить все против Уайлдера! Он сильнейший одноударный панчер этой эпохи. Будет интересно посмотреть, что произойдет, когда он поймает Усика", - написал Беллью в Twitter.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя.

Ранее стал известен следующий соперник Усика, если Фьюри откажется.

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