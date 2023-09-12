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"Может случиться всякое": Джошуа оценил шансы Усика и Хрговича в потенциальном бою

Британец не без колебаний, но все же назвал фаворита противостояния.
Сегодня, 11:08
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о возможном поединке между обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком и обязательным претендентом по линии IBF Филипом Хрговичем.

По словам британского боксера, в бою может случиться все, что угодно, но все же он считает фаворитом украинского чемпиона.

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"Хргович хорош. Он хороший панчер. Усик - топовый боец, но в боксе может случиться всякое. И хотя я бы назвал Усика фаворитом, но мало ли. Все же я считаю Усика фаворитом", - сказал Джошуа в комментарии Misfits Boxing.

Ранее промоутер Усика оценил вероятность проведения боя с Хрговичем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик филип хргович

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