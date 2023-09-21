Фрэмптон назвал двух боксеров, с которыми Фьюри должен подраться после Нганну

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон заявил, что после боя против Фрэнсиса Нганну обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри должен сразиться с Александром Усиком или Энтони Джошуа.

По словам опытного спортсмена, "Цыганский король" должен получить топовый поединок.

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"Я недоволен тем, что Фьюри не дерется с Усиком. Я вижу ситуацию такой, как она есть. Я понимаю, почему люди критикуют бой Фьюри против Нганну. Но пишут, что Тайсон заработает 30 миллионов долларов за бой против соперника, который проведет свой первый боксерский поединок. Сложно от этого отказаться, я это понимаю, но Фьюри провел трилогию с Уайлдером, затем подрался с Уайтом и Чисорой, а теперь будет биться с Нганну.

После этого боя ему нужно выбрать соперника получше. Люди думают, что это должен быть Усик или Джошуа. Я считаю, что дальше Фьюри необходимо подраться с Усиком или Эй Джеем", - цитирует Фрэмптона talkSPORT Boxing.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Джойс назвал двух боксеров, с которыми он хочет встретиться после реванша с Чжилеем.

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