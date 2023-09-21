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Джойс назвал двух боксеров, с которыми он хочет встретиться после реванша с Чжилеем

Британец может оказаться в ринге с украинским чемпионом.
Сегодня, 11:30
Джо Джойс / Getty Images
Джо Джойс / Getty Images

Британский супертяжеловес Джо Джойс заявил, что хотел бы сразиться с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком или обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, он нацелен на титульный бой, если победит в реванше с Чжаном Чжилеем.

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"На этом уровне ты испытываешь большое давление. Если бы я не воспользовался пунктом о реванше, то время бы давило на меня в плане возвращения в очередь и получения титульного шанса. Бой с Чжилеем - это большой риск, однако награда тоже большая - возвращение статуса претендента с правом потребовать обязательную защиту.

Победа отлично подведет меня к бою с Александром Усиком, который тоже левша, а также с Тайсоном Фьюри, умеющим менять стойки. Поэтому я сначала согласился подраться с Чжилеем, ведь он боец из топ-15, опытный боксер. Все станет лучше, когда я его побью", - цитирует Джойса The Ring.

Напомним, реванш Джойса и Чжилея состоится 23 сентября в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Чжилей нацелился на бой с чемпионом после реванша с Джойсом.

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