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Чжилей нацелился на бой с чемпионом после реванша с Джойсом

Китайский супертяжеловес определил для себя главную цель.
Сегодня, 15:59
Чжан Чжилей / Getty Images
Чжан Чжилей / Getty Images

Менеджер временного чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжана Чжилея Терри Лэйн рассказал о планах своего подопечного после реванша с Джо Джойсом.

По его словам, в случае повторной победы над британцем главной целью китайского боксера будет поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

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"Я думаю, что если Чжилей победит в субботу, то это проведет черту в супертяжелом весе. Если он выиграет, то на вершине действительно окажутся Фьюри, Усик и Чжилей. Все остальные будут далеко позади.

В случае победы Чжилея, а мы ожидаем, что он снова выиграет, нашей главной целью будет Фьюри. Нам нужно будет сесть и посмотреть, какие поединки можно устроить и, что, пожалуй, более важно, какие бои нельзя организовать. В супертяжелом весе постоянно идет игра в третьего лишнего", - цитирует Лэйна Sky Sports.

Напомним, реванш Чжилей - Джойс состоится 23 сентября на OVO Arena Wembley в Лондоне.

Ранее Чжилей включил Ломаченко и Усика в список вдохновляющих его боксеров.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Джо Джойс Чжан Чжилей

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