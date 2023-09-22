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Фьюри назвал единственного, кто может его одолеть

Британский чемпион отметился оригинальным ответом.
Сегодня, 14:58
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри назвал единственного, кто способен его победить.

По словам британского боксера, самым сложным соперником для него является он сам и его психологическое состояние.

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"Самый сложный соперник - это я сам. Каждый раз. Единственный человек, который может победить Тайсона Фьюри - это он сам. Ментально. Самая тяжелая битва, которую я когда-либо вел - это психическое здоровье. Вы никогда, никогда не сможете победить его. Никогда", - приводит слова Фьюри Boxing Social.

Ранее Фьюри рассказал о своих целях на остаток карьеры.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри

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