"Не обманывай меня": Нганну заявил, что не поддастся на хитрые уловки Фьюри перед боем

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился мыслями об обладателе титула WBC в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри.

По словам камерунца, он не поддастся на уловки британца касательно его телосложения, которым он пытается ввести соперников в заблуждение, ведь "Цыганский король" - действительно отличный боксер.

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"Тайсон Фьюри - это великий монстр. Я стоял возле него и думал: "Блин, этот парень большой. Нужно действительно выкладываться по полной". Затем я был на пресс-конференции, где стоял рядом с ним, и он такой: "Да, посмотрите на мой толстый живот, я толстая свинья, я такой".

Не обманывай меня, я видел, как ты боксируешь. Ты вообще не боксируешь как толстяк. Если вы просто сосредотачиваетесь на его теле, вам кажется, что это будет легко. Нет. Когда я смотрю его бои, мне кажется, что его соперники о чем-то сожалеют. Поэтому не обманывай меня", - сказал Нганну в комментарии PowerfulJRE.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Нганну заподозрил Фьюри в жульничестве.

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