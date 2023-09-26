iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Не обманывай меня": Нганну заявил, что не поддастся на хитрые уловки Фьюри перед боем

Камерунец уверен, что сопернику не удастся ввести его в заблуждение.
Сегодня, 11:08
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну / Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну поделился мыслями об обладателе титула WBC в супертяжелом весе Тайсоне Фьюри.

По словам камерунца, он не поддастся на уловки британца касательно его телосложения, которым он пытается ввести соперников в заблуждение, ведь "Цыганский король" - действительно отличный боксер.

Читай также: Нганну рассказал, чему научился у Майка Тайсона во время тренировок

"Тайсон Фьюри - это великий монстр. Я стоял возле него и думал: "Блин, этот парень большой. Нужно действительно выкладываться по полной". Затем я был на пресс-конференции, где стоял рядом с ним, и он такой: "Да, посмотрите на мой толстый живот, я толстая свинья, я такой".

Не обманывай меня, я видел, как ты боксируешь. Ты вообще не боксируешь как толстяк. Если вы просто сосредотачиваетесь на его теле, вам кажется, что это будет легко. Нет. Когда я смотрю его бои, мне кажется, что его соперники о чем-то сожалеют. Поэтому не обманывай меня", - сказал Нганну в комментарии PowerfulJRE.

Напомним, бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Нганну заподозрил Фьюри в жульничестве.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

Статьи по теме

Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри
"Преград больше нет": Чжилей бросил вызов Фьюри после второй победы над Джойсом "Преград больше нет": Чжилей бросил вызов Фьюри после второй победы над Джойсом
"Он очень хитрый": Нганну заподозрил Фьюри в жульничестве "Он очень хитрый": Нганну заподозрил Фьюри в жульничестве
Волейболистка Юлия Герасимова — новый амбассадор FAVBET Волейболистка Юлия Герасимова — новый амбассадор FAVBET
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Игровые12:50
Волейболистка Юлия Герасимова — новый амбассадор FAVBET
Бокс12:45
"Будет самоубийство": отец Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер - Джошуа
Украина12:38
Молодежная сборная Украины определилась с составом на ближайшие матчи отбора к Евро-2025
Бокс12:25
Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри
Европа12:00
Президент Ла Лиги заявил, что Барселону могут понизить в классе
Украина11:55
Верес - Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Киберспорт11:35
ESL Pro League Season 18: fnatic - Monte онлайн-трансляция матча
Киберспорт11:12
FC 24: ФК Ричмонд и Тэд Лассо удалены из игры
Бокс11:08
"Не обманывай меня": Нганну заявил, что не поддастся на хитрые уловки Фьюри перед боем
Бокс10:50
"У него крыша поехала": Поветкин устроил истерику, ответив на вопрос об Усике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK