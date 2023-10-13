"Можно решить за 30 секунд": отец Фьюри назвал условие для боя Джошуа с Тайсоном

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что Энтони Джошуа может заполучить бой против его сына.

По словам Фьюри-старшего, для этого британцу нужно победить Деонтея Уайлдера.

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"Единственный вариант, при котором их бой может состояться, это если Джошуа побьет Деонтея Уайлдера. Все игнорируют Уайлдера, никто не хочет с ним встречаться. Я терпеть не могу Уайлдера как человека, но все боксеры на планете боятся его, за исключением "Цыганского короля", побившего Деонтея дважды. Если Энтони хочет встретиться с Тайсоном, пусть победит Уайлдера.

Все они должны встретиться с Уайлдером, чтобы добраться до "Цыганского короля". Они не будут напрягаться, а затем получат незаслуженные миллионы. В конце концов, Джошуа легко завоевал пояса. Пусть он их заслужит, когда дойдет до "Цыганского короля". Им нужно выстроиться в очередь и сделать что-то большое. Тайсон ездил ко всем домой, чтобы забрать их титулы.

Если Джошуа победит Уайлдера, то этот бой можно устроить за 30 секунд. Если Эй Джей достаточно хорош, пусть побьет Уайлдера, и это позволит устроить их мегафайт. Но сейчас этот бой мертв, потому что Джошуа его не заслуживает", - приводит слова отца Фьюри Daily Mail.

Напомним, в WBA вынесли вердикт относительно апелляции Дюбуа на результат боя с Усиком.

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