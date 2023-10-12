Бил в стекло: отец Фьюри прервал битву взглядов KSI и Томми Фьюри
Семья "Цыганского короля" продолжает устраивать шоу.
Британский боксер Томми Фьюри (9-0, 4 КО) проведет поединок против ютубера KSI.
В преддверии боя бойцы провели битву взглядов, которая была сорвана.
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Тренер и отец Томми Джон Фьюри ворвался в клетку, где спортсмены проводили битву взглядов. Он начал бить в стекло, разделявшее Томми и KSI.
JOHN FURY ENTERS THE CAGE 😱#XSeries10 | #KSIFury | #PaulDanis | October 14, buy the PPV now at https://t.co/FoiaUucafv pic.twitter.com/AgRJe4lBUI— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 12, 2023
Бой бойцов пройдет 14 октября.
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