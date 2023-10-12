Бил в стекло: отец Фьюри прервал битву взглядов KSI и Томми Фьюри

Британский боксер Томми Фьюри (9-0, 4 КО) проведет поединок против ютубера KSI.

В преддверии боя бойцы провели битву взглядов, которая была сорвана.

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Тренер и отец Томми Джон Фьюри ворвался в клетку, где спортсмены проводили битву взглядов. Он начал бить в стекло, разделявшее Томми и KSI.

Бой бойцов пройдет 14 октября.

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