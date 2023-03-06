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Авторитетные инсайдеры сообщили, когда состоится реванш Томми Фьюри с Джейком Полом

В первом бою британский боксер одолел американского блогера.
Вчера, 22:11
Джейк Пол и Томми Фьюри проведут реванш / Getty Images
Джейк Пол и Томми Фьюри проведут реванш / Getty Images

Британец Томми Фьюри в своем ближайшем поединке должен будет встретиться в реванше с американцем Джейком Полом после своей победы в недавнем бою.

Повторный поединок британского боксера и американского блогера запланирован на июль.

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Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон со ссылкой на еще одного авторитетного инсайдера Майка Коппинджера.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в конце февраля этого года, Томми Фьюри одержал победу над Джейком Полом раздельным решением судей.

Ранее промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен подтвердил возможность организации реванша с американцем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Томми Фьюри Джейк Пол

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