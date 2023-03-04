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Промоутер подтвердил возможность организации реванша между Томми Фьюри и Джейком Полом

Фрэнк Уоррен считает логичным проведение второго поединка между бойцами.
Сегодня, 10:45
Томми Фьюри победил Джейка Пола в первом бою / Getty Images
Томми Фьюри победил Джейка Пола в первом бою / Getty Images

Промоутер непобежденного британского боксера Томми Фьюри Фрэнк Уоррен высказался о возможности проведения реванша против американского блогера Джейка Пола.

По словам главы компании Queensberry Promotions, он считает логичным подобное развитие событий для своего подопечного, поскольку оба бойца будут не против повторного поединка.

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"Реванш имеет смысл, не так ли? Я думаю, что Джейк захочет еще раз встретиться с Томми и нет сомнений, что Фьюри будет не против.

Это прибыльный бой для обоих парней, в этом нет сомнений, если люди снова клюнут на него", - приводит слова Уоррена Boxing Social.

Напомним, что в первом бою, который состоялся в конце февраля этого года, Томми Фьюри одолел Джейка Пола раздельным решением судей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фрэнк Уоррен Томми Фьюри Джейк Пол

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