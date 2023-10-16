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Фьюри озвучил главную цель на бой с Нганну

Британский боксер уверен, что ему удастся завершить поединок с камерунцем досрочно.
Вчера, 22:35
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своей подготовке к бою с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну и озвучил свою главную задачу на будущее противостояние.

По словам британского боксера, он нацелен нокаутировать своего оппонента.

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"Я попытаюсь нокаутировать Нганну. Если нокаут придет в первом раунде, то я нокаутирую его в первом раунде. Но не страшно, если нокаут случится позже. Не надо забывать, что у нас десятираундовый бой. Десять раундов по три минуты плюс 25 секунд отдыха между ними.

Я тренируюсь уже 12 недель. Как правило, я готовлюсь пять-шесть недель, но я не дрался c декабря прошлого года. Я сбросил 150 фунтов (68 килограммов) за четыре недели, просто соблюдая кето-диету", - иронично отметил Фьюри в комментарии Boxing King Media.

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее Майк Тайсон рассказал, за счет чего Нганну может победить Фьюри.

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