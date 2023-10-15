В Лондоне установили гигантские статуи Фьюри и Нганну перед их боем

Инсталляция была создана в рамках промокампании будущего поединка британца и камерунца.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в своем ближайшем поединке встретится в ринге с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

В рамках промокампании боя в Лондоне были установлены гигантские статуи будущих соперников.

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Инсталяция расположена в парке Поттерс-Филд недалеко от Тауэрского моста и включает в себя ринг, большую корону со слоганом "Battle of the Baddest" и собственно трехметровые статуи британского и камерунского бойцов.

Соответствующими фото Фьюри поделился у себя в Twitter.

IMMORTALISED 👑

📍 LONDON



Check out these amazing installations celebrating the building up to the #BATTLEOFTHEBADDEST @RiyadhSeason / @Turki_alalshikh



Tag Tyson in any photos! pic.twitter.com/LAUgDhCI6A — TYSON FURY (@Tyson_Fury) October 14, 2023

Напомним, что бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что забавный промо-ролик боя Фьюри - Нганну преодолел отметку 150 миллионов просмотров.

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