Джошуа признался, что позитивного вынес из поражений от Усика

Экс-чемпион проанализировал свои неудачи в поединках с украинцем, который отобрал его пояса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, как в позитивном плане на него повлияли поражения в двух боях с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британца, эти неудачи заставили его в дальнейшем более тщательно работать над своими слабыми местами, в частности, физической формой.

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"Эмоции вышли наружу после моего второго боя с Усиком. Это было естественно, а не запланировано. Что произошло, то произошло, но морально нужно быть сильным.

Заставило ли меня поражение больше сомневаться? Оно дало мне шанс устранить свои недостатки. Я знал, что у меня проблемы с физической формой. Относительно Усика, это были последние три раунда из 12, которые он выиграл, поэтому мы рассмотрели этот вопрос.

После этого я мог пройти все 12 раундов, не уставая. Когда я перестал быть чемпионом - это означало, что на меня не было такого давления, поэтому я мог исправить свои слабые места", - цитирует Джошуа Men`s Health.

Ранее Усик назвал фаворита возможного поединка Джошуа - Уайлдер.

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