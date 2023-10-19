iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Джошуа признался, что позитивного вынес из поражений от Усика

Экс-чемпион проанализировал свои неудачи в поединках с украинцем, который отобрал его пояса.
Сегодня, 20:29
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images
Александр Усик и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, как в позитивном плане на него повлияли поражения в двух боях с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам британца, эти неудачи заставили его в дальнейшем более тщательно работать над своими слабыми местами, в частности, физической формой.

Читай также: Джошуа назвал два боя, без которых не будет считать свою карьеру полноценной

"Эмоции вышли наружу после моего второго боя с Усиком. Это было естественно, а не запланировано. Что произошло, то произошло, но морально нужно быть сильным.

Заставило ли меня поражение больше сомневаться? Оно дало мне шанс устранить свои недостатки. Я знал, что у меня проблемы с физической формой. Относительно Усика, это были последние три раунда из 12, которые он выиграл, поэтому мы рассмотрели этот вопрос.

После этого я мог пройти все 12 раундов, не уставая. Когда я перестал быть чемпионом - это означало, что на меня не было такого давления, поэтому я мог исправить свои слабые места", - цитирует Джошуа Men`s Health.

Ранее Усик назвал фаворита возможного поединка Джошуа - Уайлдер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Александр Усик

Статьи по теме

"Ищем другие варианты": Тренер Уайлдера сделал важное заявление о бое с Джошуа "Ищем другие варианты": Тренер Уайлдера сделал важное заявление о бое с Джошуа
Усик откровенно признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре Усик откровенно признался, верит ли он, что бой с Фьюри состоится в декабре
Усик назвал фаворита возможного поединка Джошуа - Уайлдер Усик назвал фаворита возможного поединка Джошуа - Уайлдер
"Договорились еще в августе": Президент Наполи высказался о будущем главной звезды команды "Договорились еще в августе": Президент Наполи высказался о будущем главной звезды команды
Помочь журналистам

Видео

Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина
Дубль будущего обладателя золотого мяча в обзоре матча Перу - Аргентина

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко вошла в топ-40, Стародубцева поднялась на 27 мест
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович продолжает лидировать
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа23:28
"Договорились еще в августе": Президент Наполи высказался о будущем главной звезды команды
Теннис22:54
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Тунисе
Бокс22:35
"Ищем другие варианты": Тренер Уайлдера сделал важное заявление о бое с Джошуа
Другие страны21:58
Роналду получил сладкий подарок в Ан-Насре в честь бомбардирских достижений
Украина21:25
УХЛ: Киев Кэпиталс неожиданно разгромил Кременчук
Теннис21:15
Завацкая проиграла во втором раунде турнира в Тунисе
Другие21:00
PUMA УКРАИНА провела SEASONS CAMP в Карпатах
Другие страны20:58
Сын Роналду подписал контракт с Ан-Насром
Бокс20:29
Джошуа признался, что позитивного вынес из поражений от Усика
Украина19:54
Суперлига: Днепр оформил шестую победу, разгромив Старый Луцк
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK