Джошуа назвал два боя, без которых не будет считать свою карьеру полноценной
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа высказался о своей карьере.
Британец признался, что хочет провести бои с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.
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"Если не подерусь с Фьюри или Деонтеем Уайлдером, тогда не смогу считать свою карьеру полноценной.
Все же я не собираюсь ждать этих парней, пока мен исполниться 40. Я не могу ставить свою карьеру в режим ожидания. Пока я жду большой бой, мне придется чаще драться, чаще проводить тренировочные сборы. Я хочу быть активным", - приводит слова Джошуа Dazn.
Ранее стали известны потенциальные соперники Уайлдера после срыва боя с Джошуа.
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