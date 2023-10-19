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Джошуа назвал два боя, без которых не будет считать свою карьеру полноценной

Британец намерен выйти в ринг с топовыми боксерами.
Сегодня, 08:31
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа высказался о своей карьере.

Британец признался, что хочет провести бои с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

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"Если не подерусь с Фьюри или Деонтеем Уайлдером, тогда не смогу считать свою карьеру полноценной. 

Все же я не собираюсь ждать этих парней, пока мен исполниться 40. Я не могу ставить свою карьеру в режим ожидания. Пока я жду большой бой, мне придется чаще драться, чаще проводить тренировочные сборы. Я хочу быть активным", - приводит слова Джошуа Dazn.

Ранее стали известны потенциальные соперники Уайлдера после срыва боя с Джошуа.

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