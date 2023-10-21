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Фьюри рассказал, за сколько раундов расправится с Нганну

Британский боксер уверен в своей досрочной победе над камерунцем.
Сегодня, 08:59
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил уверенность в своем успехе в предстоящем бою против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По словам британского боксера, чтобы нокаутировать камерунца, ему потребуется не больше шести раундов.

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"Я нокаутирую его за шесть раундов. Я буду драться на передней ноге, с высоко поднятыми руками, я поймаю его жестким джебом, 120-127 килограммов прилетят ему в лицо. Я измочалю Нганну, его глаза заплывут, а затем - бум, нокаут. Я буду идти вперед, а не отступать.

Никто не может справиться с моей мощью. Ни у одного из этих супертяжеловесов нет даже шанса. Я думаю, что Нганну - большой, сильный и очень умелый боец. Было много боксеров, которым предложили шанс подраться со мной, но они отказались", - приводит слова Фьюри Eurosport.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее Майк Тайсон рассказал, за счет чего Нганну может победить Фьюри.

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