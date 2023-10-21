"Они просто овцы": Фьюри резко ответил всем своим ненавистникам

Британский чемпион уверен, что "льва" не должно волновать их мнение.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри резко высказался о своих недоброжелателях.

Британский боксер заявил, что его абсолютно не интересует их мнение и он на них не обращает внимание.

Читай также: "Пузатый красавчик": Усик мило обратился к Фьюри

"То, что говорят люди, меня совершенно не волнует. У каждого есть свое мнение. Когда вы делаете в своей жизни что-то хорошее, всегда найдутся те, кто скажет, что это чушь. Это просто ненавистники и завистники.

Люди говорят, что Тайсон не может драться, что он мусор. Для меня это не имеет значения. Во-первых, они не оплачивают мои счета. Во-вторых, мне абсолютно все равно, что они обо мне думают. В-третьих, льва не волнует мнение овец. Для меня они все просто овцы, которые ничего не знают и ни в чем не разбираются.

Если бы я слушал скептиков, то даже не стал бы профессионалом. Это урок для всех - не нужно слушать дураков и идиотов. Я называю их разрушителями мечты. Им просто нравится ненавидеть людей, которые пытаются чего-то добиться", - приводит слова Фьюри Boxing News 24.

Ранее Фьюри рассказал, за сколько раундов расправится с Нганну.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!