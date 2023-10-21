Стала известна роль Майка Тайсона в лагере Нганну перед боем с Фьюри
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался о подготовке к поединку с Тайсоном Фьюри.
По словам камерунца, легендарный Майк Тайсон помогает ему обучиться навыками бокса перед боем с британцем.
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"Для меня его присутствие очень важно. Майк всегда был очень важен для меня.
Я всегда смотрел на бой с Фьюри с сточки зрения Майка Тайсона. В этом противостоянии я парень поменьше, что случается не часто. Итак, я понимал, что мне нужны некоторые приемы от бойца, который постоянно находился в таком положении. Лучшего парня с таким мышлением, как Майк Тайсон - нет", - приводит слова Нганну Boxing Scene.
Бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудвоской Аравии.
Напомним, "Цыганский король" рассказал, за сколько раундов расправится с Нганну.
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