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Стала известна роль Майка Тайсона в лагере Нганну перед боем с Фьюри

Камерунец готов удивить "Цыганского короля".
Сегодня, 16:25
Фрэнсис Нганну и Майк Тайсон / Boxing Scene
Фрэнсис Нганну и Майк Тайсон / Boxing Scene

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну высказался о подготовке к поединку с Тайсоном Фьюри.

По словам камерунца, легендарный Майк Тайсон помогает ему обучиться навыками бокса перед боем с британцем.

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"Для меня его присутствие очень важно. Майк всегда был очень важен для меня.

Я всегда смотрел на бой с Фьюри с сточки зрения Майка Тайсона. В этом противостоянии я парень поменьше, что случается не часто. Итак, я понимал, что мне нужны некоторые приемы от бойца, который постоянно находился в таком положении. Лучшего парня с таким мышлением, как Майк Тайсон - нет", - приводит слова Нганну Boxing Scene.

Бой Фьюри - Нганну состоится 28 октября в Саудвоской Аравии.

Напомним, "Цыганский король" рассказал, за сколько раундов расправится с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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