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"Для него все закончится": Нганну оставил грозное послание Фьюри перед боем

Камерунец считает, что сможет разобраться с британским оппонентом.
Сегодня, 09:42
Фрэнсис Нганну / instagram.com/francisngannou
Фрэнсис Нганну / instagram.com/francisngannou

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну рассказал о роли Майка Тайсона в его подготовке к бою против обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и пообещал покончить с соперником.

По словам камерунца, он считает британца лучшим боксером мира, но уверен, что сможет с ним справиться.

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"Мечта осуществилась. Помню, как четыре года назад, когда впервые встретил Майка Тайсона, моей единственной просьбой было, чтобы он был в моем углу, если я подерусь с Тайсоном Фьюри. Люди тогда говорили, что я сумасшедший. Они думали, что этого никогда не произойдет, но мы здесь и у нас есть Майк Тайсон.

Первое, что Майк мне сказал: "Послушай, у него две руки и две ноги, как и у тебя". И я это понял. И этого достаточно для субботнего вечера. Определенно, Тайсон Фьюри - лучший боксер в мире, но в субботу вечером для него все закончится", - приводит слова Нганну Fightnews.com.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее Фьюри рассказал, как собирается драться с Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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