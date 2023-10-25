"Я могу это устроить": Фьюри рассказал, как собирается драться с Нганну

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался о предстоящем поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

По словам британца, он мог бы без проблем перебоксировать своего оппонента, но собирается подарить фанатам более зрелищный бой.

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"Я мог бы нокаутировать его, показав высокий класс боксерского мастерства и не позволив этому парню ни разу прикоснуться ко мне. Это было бы невероятно, не так ли? Давайте начнем танцевать, использовать джеб и прилипать к своему сопернику, как Аполло Крид в бою с Рокки. Так дерутся бездельники, правда?

Фанаты же хотят пойти в паб и посмотреть бой, в котором два больших парня выбивают дерьмо друг из друга. Это то, что я могу для них устроить. Это божий дар. Немногие люди умеют делать то же, что и я", - цитирует Фьюри Boxing Scene.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Майк Тайсон рассказал, как готовил Нганну к бою с Фьюри.

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