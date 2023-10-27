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"Не сомневаюсь, что сделаю это": Фьюри попытался предсказать результат боя с Нганну

Британский боксер собирается продемонстрировать сопернику свой уровень.
Сегодня, 10:08
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от предстоящего боя против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Британский боксер уверен, что соперник увидит его уровень и окажется в нокауте.

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"Как мне подготовиться к такому парню? Это довольно сложно, но я скажу вам, чем все закончится. Я работал с ШугарХиллом Стюардом, чтобы нокаутировать его в субботу. Я не сомневаюсь, что сделаю это.

Он большой сильный парень. Очевидно, что он владеет сильным ударом. Но я тоже. Я тоже большой и сильный парень. В противном случае я бы не стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Я верю, что в нашей игре есть уровни. И в субботу вечером ему придется узнать, на каком я уровне", - приводит слова Фьюри Fightnews.com.

Напомним, что десятираундовый бой по правилам бокса Фьюри - Нганну состоится 28 октября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 

Ранее сообщалось, что Фьюри и Нганну устроили огненную битву взглядов перед поединком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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