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"Защитный рефлекс": Нганну объяснил, как отправил Фьюри в нокдаун

Камерунец оценил свою работу в ринге.
Сегодня, 19:15
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну высказался о том, как отправил чемпиона мира  по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри в нокдаун.

По словам опытного спортсмена, он сработал на автомате.

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"Нокдаун стал следствием хука, которым я защищался. Он пробил 1-2, которые я заблокировал. Затем он снова пробил эти удары, я их заблокировал, но пробил левый хук, который прошел мимо его защиты и попал в голову. 

Все произошло инстинктивно, как защитный рефлекс. Я просто собирался отразить его атаку",  - приводит слова Нганну Bad Left Hook.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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