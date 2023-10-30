"Защитный рефлекс": Нганну объяснил, как отправил Фьюри в нокдаун

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну высказался о том, как отправил чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри в нокдаун.

По словам опытного спортсмена, он сработал на автомате.

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"Нокдаун стал следствием хука, которым я защищался. Он пробил 1-2, которые я заблокировал. Затем он снова пробил эти удары, я их заблокировал, но пробил левый хук, который прошел мимо его защиты и попал в голову.

Все произошло инстинктивно, как защитный рефлекс. Я просто собирался отразить его атаку", - приводит слова Нганну Bad Left Hook.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей.

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