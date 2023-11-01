Промоутер Усика назвал победителя боя Фьюри - Нганну

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о поединке обладателя пояса WBC Тайсонп Фьюри и Фрэнсиса Нганну.

По словам функционера, британский чемпион заслуженно победил, хоть и камерунец удивил его.

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"Мой опыт в боксе говорит мне о том, что тебя ничто и никогда не должно удивлять, поскольку произойти может что угодно. Но я был очень удивлен тем, как выступил Тайсон. И я был очень удивлен выступлением Нганну.

На моей судейской карточке Фьюри в любом случае был впереди. Общее впечатление от происходящего было таким: абсолютный андердог, мистер Нганну, который ни разу не дрался по правилам бокса, предстал перед действующим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе, который сам себя называет "линейным чемпионом". И этот скромный парень преподал ему урок. Вау, какая потрясающая история, драматический голливудский сценарий. Что я еще могу сказать? Тайсон не выступил хорошо", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95)

Отметим, бой Усика и Фьюри перенесен на февраль.

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