"Бой с Усиком ничего не значит": Рой Джонс призвал Фьюри провести реванш с Нганну

Легендарный бывший чемпион мира Рой Джонс заявил, что Тайсон Фьюри должен провести второй бой с Фрэнсисом Нганну.

По словам именитого спортсмена, британец должен отложить противостояние с Александром Усиком.

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"Если мы не вернемся и не устроим реванш Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, не проясним картину и не получим по-настоящему явного победителя, то просто еще больше навредим боксу, потому что такие вещи наносят ему вред. Я понимаю, что Фьюри уже подписал контракт на бой с Усиком, но если Александр, Тайсон и все остальные любят бокс так же, как и я, то мы должны сначала вернуться к поединку с Нганну.

Бой Усика с Фьюри ничего не значит. Мы не считаем, что Тайсон победит Фрэнсиса Нганну. Так почему он будет драться с Усиком? Порой бокс должен себя очищать. Это одно из тех событий, когда у людей есть контроль и власть, позволяющие боксу очистить себя. Именно это нужно сделать", - приводит слова Джонса ProBox TV.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным решением судей (96-93, 95-94, 94-95).

Ранее промоутер Усика назвал победителя боя между британцем и камерунцем.

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