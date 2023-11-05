"Голова и подбородок уже не те": Промоутер Джошуа выразил полную уверенность в победе над Фьюри

Хирн призвал "Цыганского короля" подраться с его клиентом перед тем, как уйти на пенсию.

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри обязан до завершения своей профессиональной карьеры встретиться в ринге с его подопечным.

При этом представитель Эй Джея выразил абсолютную уверенность в успехе своего клиента в возможном поединке.

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"Я от чистого сердца говорю, а теперь еще и полностью уверен в том, что Энтони Джошуа побьет Тайсона Фьюри в любой день недели. Он отправит его в глухой нокаут.

Вы можете раскрутить эту тему и сказать, что Фьюри уже потерян и что он бомжара. Мы видели его бой с Нганну и знаем о его слабостях. Его голова и подбородок уже не те, что раньше. Давайте устроим бой Джошуа - Фьюри.

Фьюри лучше выйти и победить Усика, потому что если он это сделает, то будет обязан подраться с Эй Джеем. Ты не можешь завершить карьеру без боя с Энтони Джошуа. Но сначала тебе нужно сделать свою работу, потому что Эй Джей отправит тебя на пенсию. Я вам это обещаю", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее промоутер Джошуа назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

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